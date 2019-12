Domek u brány zámeckého areálu v Chodové Plané slouží coby muzeum hraček a dobové módy.

Krásnou zimu uvidíte v muzeu v Chodové Plané | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Stovky panenek, dobových hraček, ale i starou kuchyni nebo i historické šaty shromáždil a ve své sbírce má Jiří Sauko z Branky na Tachovsku. Od soboty muzeu ale doslova „převlékl“ do zimní nálady a výstavu nazval Krásná zima. „Připravoval jsem to vše asi čtyři dny, ale byla to usilovná práce,“ říká Sauko a dodává, že k vidění je i starý betlém, panenky v oblečení do zimy, staré vánoční ozdoby i potřeby pro tvorbu vánočního pečiva. Výstavu můžete navštívit do konce leda příštího roku vždy v sobotu a v neděli od 12 do 18 hodin a také o vánočních svátcích.