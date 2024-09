/FOTO,VIDEO/ Od pátku 6. září až do neděle 8. září žilo jinak poklidné městečko Bor oblíbenými Loretánskými slavnostmi. V pátek vše zahájila bubnová show skupiny Tam Tam Batucada, po ní si přišli na své především milovníci rocku, protože na pódium nastoupila skupina Agnes Rock. V sobotu pak hned na začátku slavností dětskou část návštěvníků rozdováděla Tlapková patrola a pak už to na náměstí Republiky byla jedna velká jízda až do večerních hodin. Počasí sice mohlo být milostivější a slunko mohlo hřát o malinko méně, ale všudypřítomné stánky s nápoji poskytovaly vyprahlým návštěvníkům dostatečné zázemí, kde mohli ukojit svoji žízeň. Celý den držel v rukách moderátorské žezlo známý herec Miroslav Šimůnek, který postupně uvedl například Jakuba Smolíka, Marcelu Březinovou či třeba italského zpěváka Davide Mattioliho. Veselo bylo také v lunaparku, řada návštěvníků využila možnosti zavítat do borského zámku a lorety. Neděli pak odstartovaly roztleskávačky Chobotničky z Třemešné a po zbytek akce pak bavila přítomné svojí dechovkou Malá muzika Nauše Pepíka.



