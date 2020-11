Milíře u Rozvadova je malá vesnička, která v příštím roce oslaví 200 let od své první písemné zmínky. Žije zde jen několik obyvatel natrvalo a většina ze stavení jsou rekreační objekty.

Rozhledna v Milířích u Rozvadova a její okolí. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Procházka do Milířů, třeba od kostela ve Svaté Kateřině jsou to zhruba dva kilometry do vršku, vede příjemnou krajinou a na konci si můžete našlapané kilometry ještě zpestřit výstupem na rozhlednu, která je na konci osady nedaleko od vrchu Tomáška. Vyhlídka je ve výšce 25 metrů. Od rozhledny pak je možné pokračovat dál po modré, nebo po značené naučné Vyhlídkové stezce. Rozhledna je zpřístupněna i nyní, kdy je většina turistických objektů v zemi uzavřena.