Nachází se jen několik kilometrů východně od Tachova a přímo z okresního města se k němu dostanete například po zeleně značené turistické trase. Přímo na tomto místě se můžete napojit na páteřní červenou a dojít po třech kilometrech třeba do malebné Josefovy Hutě.

Ano, pravděpodobně jste již poznali, že na snímcích je lokalita Ústí, přesněji pak můstek u Ústí nad Hamerským potokem a potom soutok řeky Mže a Hamerského potoka, který se nachází pár desítek metrů za mostkem.

Ústí je osada, která patří pod správu obce Kočov a dnes slouží převážně k rekreačním účelům. Od soutoku je pak možné dojít, případně dojet na kole malebným údolím Mže lemovaným železniční tratí a mosty na ní právě do Josefovy Hutě, nebo opačným směrem do Karoliny Doliny a dále do Brodu nad Tichou.