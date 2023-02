Konal se ve středu 8. února. Malí hudebníci a jejich rodinní příslušníci do posledního místečka zaplnil sál Regionálního muzea Kladrubska. Žáci předvedli, co se už naučili, při hře na klavír a klávesy, kytary a housličky. Zazněly také zobcové flétny a klarinety, zahrál flétnový soubor z Kladrub a nechybělo ani pěvecké vystoupení. „Moc jsme si to s manželkou užili, děti hrály krásně. Bylo to takové fajn zastavení po náročném pracovním dni,“ chválí malé umělce Milan Krejčí z Kladrub.