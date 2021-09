Rozpadlé budovy mají i dnes své kouzlo a nesou si s sebou tajemství dávných dob. Kola vodní byla na spodní nebo horní vodu, ta horní byla horečková, spodní lopatková. U jezu nad mlýnem byla stavědla s kozlíkem, čepem a okenicí.

Mlýnské kolo bylo usazeno v lednici a hřídel v kočičáku, tedy kamenném ložisku. Obilí se sypalo do koše s pohyblivým dnem, korčákem. Rozemleté obilné zrno padalo rukávem do truhly nebo moučnice. Vlastní prosévání umožnil hasačert, to, co pořád v mlýně klapalo.

Žejbrovadlo sloužilo k čištění a oddělování šrotu. A k čemu že sloužil holendr? K výrobě krup. A aby se vůbec vodní kolo na horní vodu roztočilo, musela být voda přivedena nad kolo pomocí vantroků.