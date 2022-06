Akci pravidelně organizuje kulturně-školská komise Města Kladruby ve spolupráci s TJ Sokol Kladruby a Regionálním muzeem Kladrubska. Závodníci byli rozděleni do několika věkových kategorií, nechyběla ani kategorie maminek a tatínků.

Vítězové dostali medaile, ale s prázdnou neodešli ani poražení. Památku na sportovní odpoledne tak mají všechny děti, které se rozhodly do závodu zapojit. „Bylo to fajn, jsem ráda, že město na nejmenší myslí a připraví pro ně každou chvíli nějakou akci. Tentokrát jsme se vyřádili i my dospělí,“ chválila povedený podvečer při závěrečném společném pečení buřtů Vladimíra Hollá.

