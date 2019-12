Sál kulturního domu v Chodové Plané se ve čtvrtek v podvečer zaplnil do posledního místa. Publiku rodičů, prarodičů a dalších hostů předvedly svůj pěvecký, taneční i divadelní um děti místní školy. Základní a mateřská škola Chodová Planá pořádala tradiční vánoční besídku.

Vánoční besídka v Chodové Plané | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Prvňáčci přišli na pódium s vystoupením nazvaným Fontána. Druhá třída secvičila pohádku na téma Jak pejsek a kočička vařili dort. Třeťáci pobavili publikum s polštáři a tancem v pyžamu na motivy písně Good morning. Nadšení diváci pak tleskali akvabelám v podání žákyň a žáků čtvrté třídy. Do šedesátých let a do muzikálu Pomáda přenesli publikum páťáci, kteří tančili ve stylovém oblečení připomínající tehdejší dobu.