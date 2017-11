OBRAZEM: Vyráběli koule ze šišek

Černošín- V sobotu odpoledne se konala v Černošíně výtvarná dílna pro děti i dospělé. Dílničku vedla Petra Rumlerová z Černošína.

"Náměty na ruční tvorbu většinou najdu na internetu, vyzkouším si to a pak pokud je zájem, připravím kurz. Chodí dospělí i děti. Každý si to může zkusit," uvedla Petra Rumlerová.

Na tvořeníčko přišlo patnáct účastníků a všem se dařilo, i když to nebylo prý zrovna jednoduché. "Je to trochu těžké, ale určitě to to nakonec zvládneme a pak si to odneseme domů jako ozdobu do květináče. Snad i pak přijde Ježíšek," uvedli sedmiletí Radek Steiner a Štěpánka Vlášková a opět sklonili hlavy nad tavnou pistolí a lepili šišky.