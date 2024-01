Hned dvou premiérových událostí byli svědky návštěvníci, kteří dorazili v páteční podvečer 12. ledna do Regionálního muzea Kladrubska.

Výstava Obrazy, které mají duši, je k vidění v Kladrubech | Video: Deník/Monika Šavlová

Vernisáží s názvem Obrazy, které mají duši, zde začala výstava obrazů Tatjany Medkové z Michalových Hor, která vystavuje poprvé v životě, a zároveň je to první výstava, která se koná v kladrubském muzeu pod vedením nové ředitelky Alice Pospíšilové.

Po úvodních větách paní ředitelky a samotné malířky na začátku vernisáže vystoupily s krátkým baletním představením žákyně tanečního oboru ZUŠ Tachov. Společně s obrazy Tatjany Medkové jsou ve výstavním sále k vidění také obrázky malířčiny vnučky Rozárky. Sama malířka na sebe prozradila, že spouštěčem jejího malování bylo slovní škádlení mezi jí a jejím synem. „Většina mých obrazů vzniká na základě mojí intuice. Kdysi jsem se zařekla, že anděly nikdy malovat nebudu, dneska je to převážná část mé tvorby,“ přiznala se smíchem zaplněnému sálu. Tatjana Medková maluje také na zakázku. „Uvidím, kam mě tato cesta zavede,“ usmála se.

V Tachově se narodilo nejmíň dětí za posledních 30 let, porodnost v okrese klesá

Přátel a známých přijelo na vernisáž tolik, že kytice, kterými ji zahrnuli, nemohla malířka ani pobrat. A kytici dostala také její vnučka Rozárka, kterou Tatjana nade vše miluje. Oproti její babičce však byla z lízátek, což se malé holčičce, která se mezi tolika lidmi necítila úplně ve své kůži, velmi líbilo. „S Tatjanou jsme byly jeden čas téměř sousedky, tak jsem se přijela podívat, jaké obrazy maluje. Kdybych si měla vybrat jen jeden, tak nevím, který by to byl. Všechny jsou krásné, jeden hezčí než druhý,“ řekla Michaela Matochová, která dorazila až ze Starého Sedliště.

Výstavu je možno navštívit v otvíracích hodinách muzea od úterý do neděle v čase od 10 do 16 hodin. Potrvá do 24. března.