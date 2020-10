Ve vile, v níž sídlí obecní úřad, se opravuje především interiér a sociální zařízení. Součástí rekonstrukce se staly také zhruba dvě desítky obrazů, které visely po stěnách a jsou součástí obecní sbírky uměleckých předmětů.

Restaurování svěřila obec akademickému malíři Josefu Břečkovi, který působí v nedalekém Okrouhlém Hradišti. "Radnici v Konstantinkách máme krásnou. Ale když jsem se dozvěděl o tom, že interiéry budou zase jako nové, řekl jsem si, že by bylo škoda nepostarat se také o ty obrazy. Že s tím musíme něco udělat. Se starostou jsme se dohodli a od srpna už dělám na jejich zkulturnění ve svém ateliéru," řekl malíř.

Když se umělec na obrazy v ateliéru podíval, zjistil, že jsou v daleko horším stavu, než se očekávalo. "Byly zaprášené,špinavé, některé vůbec nepasovaly do rámů. Zub času se na nich podepsal," uvedl dále Břečka.

Práce na restaurování uměleckých děl se pomalu chýlí ke konci. "Chybí mi poslední dva, tři a budu hotov. Nebylo to zrovna málo práce. Máte praxi, zkušenosti, vzdělání a víte zhruba co a jak. Teď se vám dostane do rukou torzo a musíte k němu velice citlivě přistupovat," popsal umělec a dodal, že kromě samotných obrazů opravoval také jejich rámy. Ty byly také značně poškozené, nejen časem, ale také neodbornými zásahy. Některé dokonce byly v rámech, do nichž nepatřily. "Jeden z obrazů jsem kvůli tomu musel rozešít, zvětšit a dodělat, aby mohl být zasazen do rámu."

Základem prací je vyčištění samotného obrazu. "Dnes naštěstí nabízí trh chemické prostředky určené právě pro tyto účely, které dokonale čistí ty barvy a nepoškozují je. Ale nejdříve je stejně třeba vyzkoušet čistící prostředek někde na růžku obrazu, aby se také poznalo, jaký druh barvy a příměsí autor používal." Pak už stačí zvolit správné odstíny barev, vhodný lak a obraz je opět ve své původní kráse.

Jak Josef Břečka shrnuje, restaurovaný obraz musí být voňavý, nový, ale musí nést punc toho času, patinu.