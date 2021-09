„První etapu budeme hradit z rozpočtu obce, s žádostí o dotaci jsme neuspěli. Na druhou etapu zkusíme na podzim požádat na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci. Pokud bychom ani s touto žádostí neuspěli, budeme komunikaci platit také z vlastního rozpočtu,“ uvedl Janča s tím, že chodníky by hradila obec, vozovku by pak pomohla zaplatit dotace.

Celá lokalita nyní dostane nové zpevněné komunikace a chodníky pro pěší. Vybudování cest pro obytnou zónu je rozčleněno do dvou etap. V první etapě se bude jednat o vozovku a chodníky mezi novými domky. Celkové náklady jsou 6,4 milionů korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.