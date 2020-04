„Krátce poté, co jsme oslavili 30 let otevření hranic a rostoucí bavorsko-české přátelství, koronavirus znovu uzavřel hranice,“ uvedla koordinátorka projektu Magdalena Becher. „Za účelem symbolického udržení dobrých vazeb proto chceme prostřednictvím regionálních novin oslovit čtenáře, aby nám svěřovali, jak v těchto dnech žijí,“ dodala.

Na projektu spolupracují bavorský deník Der Neue Tag a Tachovský deník. „Chceme nastartovat kampaň s příběhy čtenářů z každodenního života v aktuální krizi na obou stranách hranice. Uvítáme příspěvky čtenářů, ve kterých nám popíší, jaký je jejich současný každodenní život. Jestli mají možnost pracovat z domova, jak funguje domácí vzdělávání, jak udržují kontakt s přáteli a s rodinou,“ uvedla dále Becher a dodala, že lidé mohou dále psát, co jim nejvíce chybí, na co se těší po skončení současného stavu, co dělá nejvíce starostí a také jaké pozitivní zkušenosti zažili v posledních týdnech, či jak stráví Velikonoce.

Pokud se chcete do projektu zapojit a informovat naše sousedy v Německu o současném každodenním životě, pošlete krátký text na mailovou adresu redakce.tachov@denik.cz. Texty budou přeloženy a zveřejněny v bavorském deníku Der Neue Tag. Texty od německých čtenářů zveřejníme v češtině v Tachovském deníku.