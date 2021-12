Ta také připomíná podmínky provozu vozidel v zimním období. Pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik: motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech, motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly.

Zimní pneumatika má na bočnici vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT. Zimní pneumatiky musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm. Pokud je zimní pneumatika s hloubkou dezénu nižší než 4 mm (u vozidel do 3 500 kg) ztrácí své vlastnosti na sněhové pokrývce, tzv. samočistící efekt.

Kdy můžeme používat sněhové řetězy?

"Na vozidla se mohou osadit protiskluzové řetězy nebo obdobná zařízení jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány. Je zakázáno používat sněhové řetězy v úsecích, kde vozovka není dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou," sdělila Ladmanová.

Platí také pravidla, kdy nesmí v zimě řidič řídit vozidlo. A to v případě, kdy jsou na něm nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

"Upozorňujeme řidiče, že nebezpečný může být při jízdě i sníh na střeše a kapotě, který se při zabrzdění může posunout na skla a zakrývat výhled. V těchto situacích nelze vyloučit, že dojde k dopravní nehodě, při které může být zraněna osoba i poškozen majetek," upozornila Ladmanová.