Odsouzen tak mohl být jen za to, že v mrazicím boxu měl bez povolení zastřeleného rysa a kromě něj doma či v kanceláři své firmy další chráněná zvířata či jejich části – krahujce obecného, losa evropského, tetřeva hlušce, bobra evropského a další. „Obviněnému byl za přečin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami uložen peněžitý trest v celkové výši 90 tisíc korun,“ řekl Deníku klatovský soudce Petr Sperk, jenž rozhodl trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení.

Ochránci v šoku. Za rysa v mrazáku dostal šéf myslivců jen pokutu

Když o nepravomocném rozhodnutí minulý týden Deník jako první informoval, vzbudilo to velký rozruch. Hodně rozhořčeni byli ochránci přírody. „Případ konzultujeme s právníky a připravujeme další kroky. Státní zástupce by měl důsledně hájit zájmy ochrany přírody, které v případu zastupuje,” uvedl minulý týden expert na velké šelmy z Hnutí DUHA Miroslav Kutal. Rozhodnutí soudu je podle hnutí v rozporu s jakoukoli snahou státu i nevládních organizací o ochranu české přírody. Ochránci přírody dále uvedli, že podle nich obviněný muž trestný čin pytláctví spáchal. Ten se podle hnutí totiž nesestává jen z neoprávněného lovu, ale také z ukrytí, převedení nebo přechovávání neoprávněně ulovené zvěře.

Podle šéfky klatovského okresního státního zastupitelství Jiřiny Vítovcové se ale pytláctví muži prokázat nepodařilo. Proto si OSZ nepodalo proti trestnímu příkazu odpor. „Trest byl v souladu s naším návrhem a byl přiměřený trestnému činu, který byl obviněnému prokázán. Kdyby muž nezaplatil peněžitý trest ve výši 180 denních sazeb po 500 korunách, byl by mu přeměněn na trest odnětí svobody v trvání jednoho roku. To je s ohledem na to, že jde o netrestaného pachatele a sazba je do výše tří let, odpovídající,“ vysvětlila Vítovcová. Odpor si dle očekávání nepodal ani Bohumil M., verdikt je tak pravomocný a nikdo s ním již nic nenadělá. „Trest považujeme za přiměřený. Můj klient chtěl, aby celá záležitost co nejrychleji utichla, protože vrhá negativní světlo i na ostatní myslivce, což on si vyloženě nepřeje,“ řekl Deníku právní zástupce Bohumila M. Rostislav Netrval. Dodal, že částka 90 tisíc korun již byla uhrazena, což znamená, že trest byl zároveň zahlazen.

Bohumil M. tak zůstane i nadále myslivcem a brzy mu bude nejspíše vrácena i zajištěná zbraň, která byla zkoumána. Na zbrojní průkaz si ale bude muset počkat pět let. O tom, zda mu budou vrácena zajištěná zvířata, vede nyní řízení s ministerstvem životního prostředí.

Žádají specialisty

Hnutí DUHA toto úterý potvrdilo, že nelegální lov vlků a rysů se v Česku zatím nedaří příliš úspěšně řešit. Na vině však podle něj často nejsou konkrétní vyšetřovatelé, nýbrž nedostatečná kapacita, vybavení a zkušenosti policistů pověřených šetřením této kriminality. Proto zástupci programu Šelmy v Hnutí DUHA navrhují vznik speciální jednotky v rámci Policie ČR, která bude systematicky řešit případy tzv. wildlife crime včetně nelegálního lovu šelem. Její součástí by měli být zkušení kriminalisté spolupracující s dalšími odborníky. Ustavení speciálního útvaru s celorepublikovou působností by podle ochránců přírody navíc pomohlo nejen snižovat míru pytláctví velkých šelem, ale ulehčilo by i přetíženým řadovým policistům.

Hnutí Duha uvedlo na ukázku případ, kdy při monitoringu rysů v Pošumaví narazili dobrovolníci Rysích hlídek Hnutí DUHA na pravděpodobné místo zabití rysa ostrovida. „Naši hlídkaři stopovali rysa až k místu pod mysliveckým posedem, kde stopy náhle skončily. Ve sněhu pak našli jen jednoznačně zřetelnou siluetu mrtvého zvířete odpovídající rysovi, se zbytky krve a srsti. Od místa nálezu se táhly otisky pneumatik auta, ve sněhu byly rozeznatelné i lidské stopy. Tělo mrtvého zvířete dobrovolníci na místě nenašli. Přesto byla situace pro zkušeného mapovatele vcelku jednoznačná a vše nasvědčovalo tomu, že byl rys na místě zabit,” představil případ z roku 2020 Michal Feller, vedoucí pracovník programu Šelmy v Hnutí DUHA. Dodal, že po volání na linku 158 se na místo dostavili dva policisté z obvodního oddělení. „Veškerý důkazový materiál, který na místě pořídili, bylo několik fotek vyfocených mobilem. Na služebně následně podali dobrovolníci spolu s místní koordinátorkou podnět k šetření případu. Policisté je ale přesvědčovali, že podle jejich názoru na místě k pytláctví nedošlo,” popsal Feller. Dodal, že šetření případu pak převzali kriminalisté, kteří případ nakonec odložili.