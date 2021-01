Po několika dnech a marných pokusech se jí termín podařilo najít - na 10. března do Stodu. Ačkoliv jsou připravena očkovací místa na Tachovsku, vakcína tady prozatím není.

"Chtěla jsem zaregistrovat maminku, která spadá do této kategorie a navíc má zdravotní chronickou fibrilaci srdečních síní. Nejprve jsem to zkusila u očkovacího místa v Tachově, tady ale nebyly dané termíny. Dále to byla nemocnice Stod, která měla vypsané termíny, ale nešlo je v systému rezervovat," popsala Ornstová a dodala, že při telefonickém dotazu v pondělí nebyli ve stodské nemocnici schopni podat informace o vakcínách a rezervacích, později už se nedovolala.

"Podařilo se mi spojit se s vedoucím odboru zdravotnictví na krajském úřadu, tam jsem se dozvěděla, že na Tachovsku se teprve začne s očkováním v domovech pro seniory a že pro veřejnost vakcíny zatím nejsou," uvedla dále. Nakonec se Evě Ornstové podařilo maminku na očkování zarezervovat v nemocnici ve Stodu, a to až na 10. března. "Pro moji mámu by mohl mít covid-19 fatální následky. Proto mi vadí, že v Praze je očkovaný kdejaký informatik a máma musí čekat do března. Jen proto, že tady není vakcína," dodala rozhořčeně.

A vakcína skutečně na Tachovsku chybí. Deníku to potvrdil ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček. "V rekordním čase jsme zřídili očkovací místo a ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Konstantinovy Lázně je k dispozici i personál, který by očkování prováděl," uvedl. "Očkovat jsme mohli už tento týden. Jenže nemáme vakcínu," dodal s tím, že k dispozici je 100 vakcín (stav ke středečnímu ránu), aktuálně by jich bylo potřeba o 2000 více. "Je třeba očkovat v domovech pro seniory, což je zhruba 400 lidí, a z regionu už máme v systému zaregistrováno 1600 lidí."

Kraj, jak Deníku sdělila mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová, je s počtem vakcín závislý na přerozdělování státem. "Do poslední dodávky jsme dostali téměř 9000 vakcín, další čekáme ve čtvrtek," uvedla mluvčí. "Zájem o očkování mezi seniory 80+ je dostatečný, proto se může zdát, že vakcín je nedostatek. Bohužel, toto ale kraje neovlivní. My jsme připraveni očkovat po celém kraji, ale musíme počkat, co dodá stát," doplnila.