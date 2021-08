Od 19. července se v Plzeňském kraji očkuje bez registrace. První očkování proběhla na severním Plzeňsku, kde očkování prováděly mobilní týmy EUC kliniky. V pátek 23. července byla pak poprvé otevřena očkovací centra všem, kteří chtěli jít cestou bez předchozí registrace. Očkování pokračuje i v srpnu, každý pátek na osmi místech v kraji a v sobotu ve Velkokapacitním očkovacím centru v Plzni. Dosud bylo bez registrace očkováno alespoň první dávkou 4 317 osob v očkovacích centrech, z toho za pátek a sobotu 13. a 14. srpna šlo o 767 lidí.

Od minulého týdne ve spolupráci se starosty obcí s nízkou proočkovaností postavil Plzeňský kraj dalších 7 mobilních týmů, které budou očkovat v daném okrese dle projeveného zájmu ze strany jednotlivých obcí. Mobilní tým Domažlické nemocnice bude 18. srpna očkovat v Kladrubech, Chodové Plané, Stráži a 19. srpna v Hostouni, Rozvadově a Hošťce. Jeden tým vyjíždí také k velkým zaměstnavatelům, aby umožnil očkování zaměstnancům přímo na pracovišti. Mobilní týmy dosud proočkovaly více než 1 000 osob bez předchozí registrace.

„Zájem o očkování bez registrace stále roste, z toho mám velkou radost. Povinná registrace měla svoje opodstatnění v době, kdy nebyl dostatek vakcín a museli jsme přednostně ochránit ty nejzranitelnější a nejohroženější. Teď, když máme vakcín dostatek, je pro mnohé jednodušší a přístupnější jít na očkování bez nutnosti předchozí registrace. Proto v podpoře této možnosti budeme nadále pokračovat,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová a dodává: „Snažili jsme se od počátku vyjít vstříc každému tak, aby pro něj byla možnost očkování co možná nejpřístupnější, nejpohodlnější a nejjednodušší. Statistiky ukazují, že se nám to daří a to mě velmi těší.“

Proočkovanost v Plzeňském kraji

Alespoň první dávku očkování má v kraji 314 977 lidí, ukončené očkování druhou dávkou pak 287 480 osob. Bez registrace bylo první dávkou očkováno od druhé poloviny července celkem více než 5 300 osob.