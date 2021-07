Nárůst nově diagnostikovaných nemocných v Plzeňském kraji pokračuje v řádech desítek případů denně. „Rozhodli jsme se zpřístupnit očkování všem, kteří z časových či jiných důvodů nechtějí čekat na rezervaci v centru. Zároveň jsme zvolili stávající očkovací centra proto, abychom dodrželi vhodné podmínky k uskladnění vakcín a zachovali komfort pro očkované i zdravotnický personál,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová. Dva termíny kraj vybral proto, aby nenarušili stávající systém očkování v centrech. "Podle zájmu veřejnosti budeme pokračovat v srpnu," vysvětlila hejtmanka.

Očkování bez registrace bude možné pouze pro dospělé od 18 let. Děti 12+ musí být s ohledem na dodržení daných podmínek registrovány do očkovacích center pro ně určených. Bude také možné pouze první dávkou. Termín druhé dávky, který už bude 21 dní, dostane každý zájemce o očkování vygenerovaný systémem. Nebude tedy možnost nechat si ve vyhrazeném čase pro neregistrované aplikovat pouze druhou dávku. Tu musí každý absolvovat tam, kde mu byla aplikována dávka první. Cizinci, kteří jsou samoplátci, mohou být v současné době očkováni pouze ve FN Plzeň.

Mobilní tým vyrazí i do obcí

V řadě menších a odlehlých obcí v kraji nejsou obyvatelé dostatečně proočkováni. Jde především o nejvíce zasažené regiony, kde mnozí obyvatelé onemocnění covid-19 prodělali, končí jim ochranná doba po nemoci a mají zájem o očkování. Plzeňský kraj ve spolupráci s očkovacími centry bude prostřednictvím mobilních týmů nebo vyhrazeného času v očkovacím centru obyvatelům těchto obcí očkování umožňovat. V okresech Tachovska a Plzně-severu již očkovací centrum EUC kliniky Plzeň oslovilo starosty dotčených obcí a společně plánují doočkování obyvatel. Již v příštím týdnu bude mobilní očkovací tým do těchto okresů vyjíždět. „Společně s mobilním týmem EUC kliniky jsme schopni realizovat v konkrétní domluvený čas a den proočkování v obcích bez nutnosti registrace. Je pro nás důležité, aby lidé věděli, že uděláme maximum pro to, aby očkování bylo přístupné všem, kteří o něj mají zájem,“ vysvětluje hejtmanka Ilona Mauritzová.

Ke čtvrtku bylo celkem vyočkováno 496 902 dávek. Alespoň první dávkou bylo očkováno 286 692 osob, z toho 216 044 z nich má už očkování ukončené druhou dávkou. I nadále převažuje podávání vakcíny Comirnaty (Pfizer).

Očkovací centra bez registrace (termín pátek 23. 7. a 30. 7. v čase 8-13)

EUC klinika Plzeň, nemocnice Privamed, Zdravotní ústav Plzeň, VOČM v Plzni, Domažlická nemocnice, Stod (kulturní dům), LDN sv. Anna v Plané, Sušická nemocnice, VOČM v Plzni (přidává sobotu 24. 7. v čase 8-13 hod), Klatovy kulturní dům (očkují bez registrace pouze v pátek 30. 7.)

Sebou kartičku od pojišťovny

"Zájemci si s sebou musí přinést pouze kartičku zdravotní pojišťovny. Budeme ve stanovenou dobu, tedy 23. a 30. července od 8 do 13 hodin, očkovat na našem průjezdném očkovacím místě u Nemocnice Privamed na Lochotíně vakcínou Pfizer, a to všechny zájemce od 16 let," řekla mluvčí skupiny Privamed Eva Milerová. Dodala, že podobnou akci už měli v nemocnici v Rakovníku, která také spadá do skupiny Privamed. "Očkování bez registrace tam mělo velký ohlas. Přišlo hodně zájemců," doplnila mluvčí.