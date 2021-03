Jak Deníku řekl ředitel polikliniky Petr Tuháček, každou středu naočkují v Tachově více než 150 lidí. „Konečně se nám očkování rozjelo trochu masivněji. Zdravotníci, kteří byli zaregistrováni, už jsou naočkovaní skoro všichni,“ uvedl.

O víkendu by se měl registr pro očkování uvolnit také pro pedagogické pracovníky a během nejbližších dnů by se mohli také začít registrovat senioři věkové kategorie nad sedmdesát let.

V budově Polikliniky Tachov bude dalším očkovacím dnem středa 3. března. Očkování je od osmi ráno do tří hodin odpoledne. Očkování provádí pracovníci Léčebných lázní Konstantinovy Lázně. Týmy lázeňských pracovníků očkují i v dalších místech okresu, například ve Stříbře, Boru, ale také třeba v Manětíně na severním Plzeňsku. „Prozatím se v Tachově očkuje jen jeden den v týdnu, ale jsme domluveni, že pokud by byl dostatečný počet vakcín, může se další den přidat,“ doplnil ředitel.