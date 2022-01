Pane řediteli, můžete zrekapitulovat, co všechno už se podařilo zrekonstruovat a zmodernizovat?

Do funkce ředitele jsem nastupoval s srpnu 2014 a na začátku svého působení jsem si vytýčil cíl zlepšit prostředí polikliniky, ale také zmodernizovat přístrojové vybavení a udržet, případně i rozšířit úroveň poskytování zdravotní péče. Od roku 2014 do loňsky jsme se tedy zaměřili na všechny oblasti a postupně se investovalo přes 26 milionů korun. Z toho šest milionů stály opravy interiérů, kam patří rekonstrukce toalet, společných prostor, tedy chodeb, čekáren, ale i opravy jednotlivých ordinací a našich provozů. Na všech chodbách jsou nové podlahy, vytvořili jsme nové zázemí pro zaměstnance, zbudovali recepci a nové vstupní prostory, nová je také vstupní chodba a ordinace v oddělení rehabilitace. Ale to jen vybírám.

Zmínil jste také, že se investuje do vybavení…

Pořídili jsme analyzátory do biochemické laboratoře, zařízení pro přímou digitalizaci rentgenu, nové sono, modernizovala se výpočetní technika. Opět jen vybírám namátkově to nejpodstatnější. Mohu zmínit ještě sanitky, postupně jsme pořídili šest nových sanitních vozů pro přepravu pacientů.

Zloděj z domku odnesl elektroniku a nářadí

Co z toho všeho bylo za ty uplynulé roky nejnáročnější? Vždyť vše se dělo za plného provozu?

Nejnáročnější bylo právě to, že se všechny práce dělaly za provozu. My jsme otevřeni prakticky 365 dní v roce, když do toho započtu sobotní a nedělní služby na pohotovosti. Já mám strašnou výhodu, že je tu pár lidí, kteří mají chuť toto vše společně dělat. Jedním z těch lidí je vedoucí údržby Robert Matala, inteligentní , pracovitý, se stejným zájmem – aby poliklinika hezky vypadala. S ním jsme se podíleli na všech těch stavebních akcích.

Zmínil jste před chvílí opravy interiérů. To je patrné už při vstupu…

My jsme měli koncepci, která spočívala v tom, že nejdříve se postaráme o pacienty. To znamená, že jsme nejdříve dělali společné prostory, zejména sociální zařízení, chodby a čekárny. Pak jsme vylepšili prostředí ordinací a sesteren. Následně jsme se zaměřili na naše provozy, to znamená rehabilitace, laboratoře, rentgen, autodoprava. Snažili jsme se vše dělat tak, abychom souběžně těch akcí zvládli víc a aby poliklinika trošku vypadala.

Určitě se plánují další investice také v letošním roce?

Letos nás čeká výrazná investice, a to nákup nového mamografu. V plánu je také nákup panoramatického rentgenu. Pustíme se rovněž do výměny garážových vrat a zahájíme opravy tzv. anglických dvorků.

Jeden koncert byl přeložen, další musel být zrušen

Jednou z posledních akcí tedy zůstane nová fasáda?

Fasáda už byla svého času naplánovaná, ale v té době nebyl vhodný dotační titul, který by pomohl zateplení budovy výrazněji financovat. Ale z projektu na zateplení se mi podařilo vyjmout jednu část, a to byla výměna prosklené stěny u schodiště a na čelních stranách. Z pohledu zateplení budovy to bylo to nejdůležitější a okamžitě se to projevilo na spotřebě tepla.

Modernizace zařízení zdárně pokračuje, ale jak je to s lékaři? Má jich tachovská poliklinika dostatek?

Aktuálně teď nám žádný doktor nechybí, ale celá řada z těch, kteří tady fungují, je v důchodovém, nebo předdůchodovém věku a bude třeba za ně postupně získat náhradu. A nově příchozím lékařům také musíme něco nabídnout. Takže i proto jsme mimo jiné kompletně opravovali všechny zubní ordinace, aby tady noví lékaři měli zájem zůstat co nejdéle. I v této oblasti se projevuje chybějící nemocnice akutní péče. Plánská nemocnice už nefunguje řadu let a neprodukuje proto další lékaře do ambulantní sféry a mladí lékaři nemají příliš velký zájem sem chodit.

Proč se jim sem nechce?

Většina mladých, čerstvě vystudovaných lékařů chce zůstávat v Praze a obecně ve větších městech, chtějí pracovat ve větších nemocnicích. Přesvědčili jsme město, aby se tady postavil jeden lékařský dům s byty, které bychom lékařům mohli nabídnout. Několik nových lékařů v posledních letech na tachovské poliklinice působit skutečně začalo. Ale sehnat nového doktora je velmi složité a vyžaduje často značné úsilí a dlouhá jednání.