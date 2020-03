Vznikla z toho tachovská pobočka celosvětového hnutí Trash Hero. A dnes Davidovi chodí pomáhat s úklidem přátelé a zapojují se i školy.

Uklízet se chodí pravidelně několikrát do roka. "Za rok fungování jsme z černých skládek odvezli 273 pneumatik, to jsou zhruba tři tuny. Celkově s dalším odpadem jsme uklidili z různých míst 5,3 tuny," rekapituloval s tím, že smetí se po každém úklidu třídí a váží.

Největším problémem jsou podle jeho slov vyhozené nápojové plechovky. "Pneumatiky a plechovky. To je největší podíl odpadu pohozeného v přírodě. Neexistuje snad místo, kam by člověk šel a neviděl tam válet se plechovky."

Místo, které příznivci hnutí Trash Hero uklidí, nově iznačují žlutou cedulí s černými písmeny, že právě tady bylo uklizeno díky dobrovolníkům. „Ale stává se, že uklidíme a za nějaký čas můžeme znovu,“ krčí rameny iniciátor hnutí. Ale je rád, že do pomoci se zapojují i školní děti. „Loni jsme dělali akci ke Dni Země a zapojila se snad celá škola Zárečná, byly to stovky dětí. Nebylo to je o úklidu, ale připravili jsme pro ně naučnou stezku s informacemi o odpadech, třídění a podobně.“ Další akce ke Dni Země pro děti i veřejnost se plánuje také na letošní rok. Termín a místo bude upřesněno, podle Vojty záleží také na počasí, kdy se akce uskuteční.

Trash Hero spolupracuje i s dalšími spolky, například s vodáckým oddílem při úklidu Mže. „Vodáci končí u loděnice a my pak pokračujeme dál.“

Do spolupráce se podařilo zapojit i město. „Poskytují nám pytle na odpad a zařizují odvoz. To je pro nás velmi důležité. Vždycky posílám na město tabulku s množstvím, kolik jsme čeho nasbírali a mapku, kde přesně jsou ty hromady a město se vždy postará o odvoz. To je super,“ chválí si Vojta.

Ten si cení také přístupu dobrovolných pomocníků. „Nedávno se nás sešlo osm. Někomu se to může zdát málo. Ale je třeba si uvědomit, že ti lidé přijdou třeba v ošklivém počasí, ve svém volnu, naprosto zadarmo se umažou, smrdí, hrabou se v cizím letitém odpadu. A jdou s úsměvem a dobrou náladou domů. To je úžasné.“ Jedinou památkou je kromě poděkování žluté tričko hnutí Trash Hero, které náleží dobrovolníkovi, který absolvuje pět úklidů.

V příštích týdnech budou příznivci Trash Hero uklízet kolem Minerálky a chystají se rovněž na ulice Luční, Vilémovskou a okolí rybníku Hejčák.

Dobrovolnému uklízení odpadů z přírody se věnuje také studentská firma Obchodní akademie Stříbro a říká mu plogging. Uklízela nejen ve Stříbře. "V únoru pořádadala studentská firma Beauty & Purity další Plogging. Tentokrát jsme uklízely město Bor. Počasí nám přálo a pytlů s odpadky bylo požehnaně. Děkujeme všem, co si přišli zpříjemnit sobotní dopoledne a udělali dobrou věc," sdělila za studenty Veronika Třísková.

Další uklízecí akce na Tachovsku je možné navštívit v rámci iniciativy Ukliďme Česko.