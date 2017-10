Ojedinělý vesnický hudební klub slaví páté výročí nové historie

Konstantinovy Lázně – Jen málokterá obec může nabídnout tak bohatý kulturní program, jako Konstantinovy Lázně. Důležitou součástí kulturní nabídky je také hudební klub Panteon, provozovaný obcí.

Večer v hudebním klubu Panteon v Konstantinových Lázních patřil tentokrát legendární plzeňské pop rockového kapele Burma Jones.Foto: Deník / Sýkora Jindřich

Právě nyní v říjnu oslaví tento podnik pět let své nové existence. „Tuším, že klub fungoval již nějaké dva roky před tím, než jsme se ho ujali my. Původní majitel to měl spíše jako koníček, ale zjistil, že takto to nemůže zcela fungovat, proto se rozhodl Panteon pustit. Nám se ovšem tato myšlenka líbila, proto jsme se provozování zhostili,“ sdělil starosta Konstantinových Lázní Karel Týzl.

Před novými majiteli rozhodně nestála lehká úloha. Myšlenka hudebního klubu byla sice hezká, ale k současnému vzhledu vedlo mnoho změn. „Jisté bylo vlastně pouze to, kde bude pódium. Muselo se tedy udělat ještě mnoho změn. A to především stavebních. Jedním z největších problémů byl v tomto ohledu sloupek, který se nacházel uprostřed parketu, což samozřejmě nebylo zrovna nejlepší,“ dále řekl Týzl.

Nyní je klub již ve své páté sezóně a starosta si uplynulé roky nemůže vynachválit. „Nechci úplně říci, že s takovým úspěchem na samém začátku nikdo nepočítal, ale v podstatě to tak bylo. Samozřejmě jsme doufali, že se Panteon povede rozjet, ale že zde budeme mít někdy takový kvalitní program, jaký je momentálně možné v Panteonu nalézt, nad tím snad nikdo nepřemýšlel,“ s úsměvem dodal starosta.

Co se možných oslav prvních pěti let týče, provozovatel v podobě Konstantinových Lázní sází spíše na celoroční kvalitní program, než na samostatnou akci. A to se zatím skutečně daří. Navíc v příštím roce se mohou návštěvníci těšit na několik dalších změn přímo v prostorách klubu.