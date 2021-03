Hygienici v Plzeňském kraji zaznamenali pokles v počtu nově nakažených koronavirem. Deník o tom informoval ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) v Plzni Michal Bartoš. Podle něj zabrala nejen tvrdá opatření, ale pomohlo také to, že lidé začali být zodpovědnější.

Ve srovnání z předchozími týdny eviduje hygiena zhruba poloviční nárůst infikovaných. „Je to pro nás skvělá zpráva. Naneštěstí ale společně s tím neklesá počet hospitalizovaných. To bude mít dle mého názoru ještě setrvačnost minimálně tento a možná ještě část příštího týdne,“ popsal Bartoš s tím, že v nemocnicích je nepatrný pokles znát, nicméně epidemie má jistou setrvačnost a pokud přibude tisíc nakažených za den, zlepšení se projeví nejdříve za deset dní. „Tato čísla bohužel neklesají tak rychle, abychom mohli jásat,“ poznamenal.

Ředitel KHS si pokles vysvětluje z části tím, že zabrala drakonická opatření vlády, ale také tím, že lidé se začali více obávat. „Ta opatření logicky musela zabrat. Druhá věc, která v tomto ohledu mohla zabrat bylo možná to, že lidé byli vystrašení, že se to tu zavře stejně jako například na Chebsku a Sokolovsku,“ vysvětlil Bartoš.

„Chtěl bych poděkovat za to, jak jsou občané ukáznění. Z informací od policie vím, že se jedná spíše o jednotlivé excesy, než o masové odmítání opatření,“ uvedl.

Bartoš taktéž zmínil, že se o pokles nakažených mohlo zasloužit také uzavření škol a mateřských školek.

„Přenosy infekce ve školních a předškolních zařízeních samozřejmě byly,“ okomentoval ředitel. Na dotaz, zda by bylo přijatelné školy a školky od příštího týdne otevřít, nemá Bartoš jasný názor. „Je pravdou, že počet zařízení, jež jsme zavírali za dobu, která celému uzavření předcházela, byl na můj vkus enormní, a jistý zásah to rozhodně chtělo. Pokud by se ale v těchto zařízeních nákaza nešířila masivně, tak si z dlouhodobého hlediska nedokáži představit, že zůstanou zavřená,“ sdělil. Dle statistik hygieny je na tom nejhůře v počtu nakažených okres Tachov a Klatovy. „Jsou to však pouze přepočty infikovaných na 100 tisíc obyvatel, žádná velká ohniska v těchto okresech neevidujeme,“ uzavřel Bartoš. Ve Fakultní nemocnici v Plzni je s covidem hospitalizováno na 253 osob, na plicní ventilaci je připojeno 35 pacientů a pět osob je napojeno na podporu mimotělního oběhu.