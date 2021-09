Po příjezdu na místo strážníci provedli orientační dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Přístroj u muže naměřil neuvěřitelných 5,25 promile alkoholu v dechu. „Vzhledem k tomu, že u muže nebylo možné zajistit nepřetržitý monitoring ani rodinnými příslušníky, byl cestou záchranné služby převezen do zdravotnického zařízení,“ informovala tachovská městská policie na svých webových stránkách.

V nemocnici skončil značně podnapilý muž, ke kterému v pondělí vyjížděla hlídka Městské policie Tachov. Na muže, který pod vlivem alkoholických nápojů padá do vozovky v ulici Stadtrodská pod Základní školou Zárečná a ohrožuje tak nejen svoje zdraví, upozornila veřejnost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.