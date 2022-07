O co více posmutněly oči dětí z Kladrub v únoru, kdy se ukázalo, že z důvodu pandemie bude oblíbený maškarní rej zrušen, o to více se rozzářily v sobotu 2. července, kdy se dětská maškarní diskotéka pořádaná Městem Kladruby a Regionálním muzeem Kladrubska rozjela přímo pod širým nebem na Sulanově statku.

Na Sulanově statku se děti vyřádily na maškarní diskotéce. | Foto: Matěj Havránek

Do připravených soutěží a her se zapojili i rodiče a celé odpoledne tak vládla dobrá nálada doprovázená hudbou a perfektně připravenou zábavou skvělého týmu Brothers Production. Děti si domů odnesly nejen sladkosti, ale odměnou za soutěžení i mnoho věcných cen. Občerstvení zajistila jako vždy restaurace U Koruny. "Rozjezd byl dnes trošku pomalejší, ale o to větší to byla nakonec jízda," nadšeně chválila akci jedna z maminek Vladimíra Hollá.