Jednou z největších investičních akcí v obci Skapce v poslední době je nedávno dokončená nová střecha a krov na objektu kulturního domu. Jak Deníku sdělila starostka obce Markéta Töpling, oprava krovu a střechy byla dokončena letos v říjnu.

Starostka Markéta Töpling. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Rekonstrukce krovu a střechy stála 2,2 milionu korun a s financováním pomohla půlmilionová dotace od Plzeňského kraje. „Krov a střecha bylo to nejdůležitější, co bylo třeba dát do pořádku. Už se tam začaly propadat stropy, proto jsme tím začali,“ uvedla starostka.