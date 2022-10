Uzavírka trvá od 18. července. Podle místních se na místě přibližně od konce srpna nic neděje. Spekulovalo se i o tom, že firma, která měla most vybudovat, zkrachovala a čeká se na nové výběrové řízení. Stopnutí prací ale způsobil provedený geodetický průzkum. „V pátek jsem byl na kontrolním dnu. Stavební firma nechce na základy, vybudované v roce 1927, most postavit. Geodetickým průzkumem se zjistilo, že na toto podloží není možné most položit. Tento problém bohužel posunul termín dokončení až na červen příštího roku. Na spodek mostu předtím nebyl vytvořen projekt, nyní už je hotový a mělo by se na něm začít pracovat,“ vysvětlil starosta Chodského Újezdu Václav Raba.

Ze situace je znepokojený řidič Antonín. „Nechápu, že si nedokážou předem ověřit pomocí technologií, jaké je tam podloží. Zase my všichni zaplatíme něco navíc a budeme jezdit o půl roku déle po objížďce. Mě jako uživatele komunikací a plátce daní vůbec nezajímá, jaké mají problémy. Dva měsíce tam nikdo nesáhl na kámen, což považuji za mizérii,“ uvedl řidič s tím, že by rovněž bylo vhodné k místu dát informační tabuli, na níž by se místní obyvatelé dozvěděli důvod pozastavení prací.

Objízdné trasy kvůli úplné uzavírce vedou přes Dolní Jadruž, Planou, kolem Svaté Anny a přes Kyjov. Podle místostarosty Zadního Chodova Václava Brůžka objížďka trápí i obyvatele této obce. Zejména ty, kteří dojíždí do zaměstnání do Tachova. „Občané jsou kvůli zajížďce totálně naštvaní, zvláště teď, když je drahý benzin. Ten jim nikdo nezaplatí a do prá-ce se dostat musí. Cesta do Tachova se kvůli objížďce přes Planou prodlouží klidně o čtyřicet minut. Silnice z Ky-jova do Plané je navíc úzká, tam se musí zpomalovat, je to strašné,“ zhodnotil Brůžek.

Rovněž autobusy zřejmě ještě další půlrok budou muset jezdit podle výlukového jízdního řádu.