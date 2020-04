Po dvou letech se ke svému závěru blíží rekonstrukce budovy polikliniky v Plané. Na podzim se nabídka odborných pracovišť rozroste o nové zázemí pro rentgen a chirurgii.

Nově opravené prostory v plánské poliklinice. | Foto: Město Planá

Město převzalo do své správy objekt na počátku devadesátých let a od té doby do něj postupně investuje. První větší stavební zásah související s celkovou rekonstrukcí, se podle zpravodaje města datuje k roku 2017. Od té doby objekt prochází rozsáhlými úpravami. "Rekonstrukce uvnitř polikliniky se v současné době chýlí ke konci," potvrdila Deníku starostka Plané Martina Němečková. Jak dodala, budova získala nové rozvody elektřiny, datové kabely, nové stropy a podlahy, nová je i výmalba a mobiliář.