Jak Deníku řekl Petr Myslivec, starosta Boru, pod který Čečkovice spadají, opravil se celý rybník. "Vyměnili jsme čap, udělal se rovněž nový bezpečnostní přeliv, pokud by přitekla velká voda," popsal.

Celkové náklady na revitalizaci vodní nádrže se vešly do jednoho a půl milionu korun. Opravu rybníku pomohla městu financovat dotace z Ministerstva zemědělství. "Žádali jsme o to už podruhé, napoprvé jsme úspěšní nebyli a podařilo se získat dotaci až další rok," uvedl starosta.

Odbahnění ale město financovalo z vlastních prostředků. "V tomto případě je dotace na odbahnění vázána na plochu, a tady jsme na dotaci prostě nedosáhli," konstatoval Myslivec. "Myslím ale, že se udělal kus hezké práce," doplnil.

Upravená hráz rybníku by měla posloužit i pro chodce a cyklisty, neboť město připravuje výstavbu cyklostezky z Boru do průmyslové zóny v Nové Hospodě. Cesta by měla vést právě přes Čečkovice, kde zároveň u frekventované silnice chybí chodník. Také s výstavbou chodníků se v této místní části v příštích letech počítá.

Kromě revitalizace rybníku v Čečkovicích se připravují další podobné akce ve vesnicích, které pod město Bor spadají. Připravuje se například projektová dokumentace na odbahnění rybníku v Málkovicích, příští rok se začne připravovat projekt na odbahnění rybníku v Kurojedech. "Snažíme se, aby se dostalo postupně na všechny naše osady. Rád bych, aby to byl každý rok jeden rybník, ale protože se zároveň snažíme na každý rybník získat dotaci, je to složitější," uzavřel starosta.