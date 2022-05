Plnohodnotný program se vrací i do Konstantinových Lázní. Tam se jeho hlavní část uskuteční v sobotu 7. května, kde od 14 hodin zahraje jazzové a bluesové skladby kapela The Dixieland Messengers Praha, ve 14.30 přijede Convoy of liberty. Už ode dneška začne žít svým životem i dobový vojenský tábor, který vyroste za kulturním domem, tentokrát ale až za silnicí na bývalém poli. K vidění bude až do nedělei dobová technika.