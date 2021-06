Zámek Slavice

Zámeček ve Slavicích chátral mnoho let. Ano, tady už je možné mluvit v minulém čase, protože současní majitelé se snaží o jeho záchranu. Ačkoliv zvenku budova vypadá stále jako ruina, uvnitř už majitelé odstranili propadlé stropy a náletové dřeviny, opravili sýpku v zámeckém areálu, sanovali prostranství před zámkem, vybudovali opěrné zdi. V současnosti revitalizují zámecký park. Chtěli by ze zámečku vytvořit hotel. "Zatím jsme ale nedosáhli na dotační titul, který by nám pomohl rekonstrukci zámku financovat," řekl Deníku majitel objektu.

Kostel a hřbitov v Pořejově

Pořejov je zaniklá obec mezi Tachovem a Hošťkou. Potkal jej osud mnoha desítek podobných obcí - německé obyvatelstvo bylo po válce vyhnáno, nových usedlíků se sem příliš nehrnulo, vzhledem k blízkosti hranice se tu pohybovali spíše vojáci a pohraničníci. Po obci toho příliš mnoho nezbylo, ale dominantou okolí je stále poutní kostel sv. Anny se hřbitovem. Hřbitov je ovšem zarostlý a kostel je na spadnutí. A lepší už to zřejmě nebude.

Nádraží v Tachově

Příliš hezkou vizitku na přivítanou těm, kteří do Tachova přicestují vlakem, nádraží nedělá. Výpravní budova působí jako ze sedmdesátých let, nové prvky v podobě digitální tabule s příjezdy a odjezdy vlaků to nezachrání. Ošklivá šedivá fasáda, vytlučená okna v patře. I když je tu čisto, nástupiště působí smutným dojmem. O rekonstrukci nádražní budovy se mluví už více než třináct let, kdy byla zařazena na seznam budov, které čeká rekonstrukce. Zatím se udělala pouze nová střecha, ostatní práce se pořád odkládaly. Ale i tady se možná blýská na lepší časy, podle informací Deníku by se možná už letos mělo s opravami začít.

Červený mlýn

V létě je víceméně schovaný v divoké zeleni, ale v zimě ruiny Červeného mlýna u Plané výrazně vyniknou. Protože areál stojí hned u silnice z Tachova na Planou, mohou ti, kteří tudy jezdí pravidelně, sledovat, jak devastace areálu postupuje. Teď už je v takovém stavu, že nějaká rekonstrukce už je asi zbytečná.

Černé skládky

Bolest snad všech obcí a měst. V Tachově naštěstí existují lidé, kteří pod hlavičkou různých spolků a hnutí černé skládky pravidelně likvidují. Bohužel, také existují lidé, kteří pod hlavičkou anonymity nové černé skládky zakládají. Například letos na jaře se z lesíka nad Tachovem vytahalo několik desítek velkých pneumatik. Několik tun. Ačkoliv bychom si přáli, aby tohle z přírody zmizelo, asi se to zcela nikdy nepodaří.