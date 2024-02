„Nelíbí se mi ten znečištěný přístup na nástupiště. Ty černé makety dravců na stříšce, co tam někdo pověsil, trochu zabraly, ale moc ne,“ řekla Deníku Karolína Lukášová, která vlakem cestuje pravidelně už více jak pět let. „No ač už se něco dělalo, aby se situace zlepšila, tak to moc nepomohlo, dneska je tu trochu uklizeno, ale někdy se prochází čistou botou jen těžko,“ mračí se starší paní, která nechtěla být jmenována. A podobné zkušenosti má i samotná reportérka Deníku, která čas od času vlaku využívá a při poslední návštěvě nádraží ji dávka holubího trusu minula jen o pár centimetrů.

Pravda je, že vloni přibyly na stříšce sítě a na většině světel jsou přidělány dráty tak, aby si na ně holubi nemohli sedat. Jenomže kontrolou místa a účinností sítí se zřejmě nikdo příliš nezabýval, protože situace se o moc nezlepšila. „V loňském roce jsme investovali značné částky do zasíťování veškerých prostor ve stanici Stříbro, kde by mohli holubi přebývat. Zřejmě tedy našli novou možnost, kudy se pod sítě dostanou,“ odpověděl Deníku Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic. „Na nedostatečný úklid upozorníme externí úklidovou firmu a zároveň uplatníme sankce,“ dodal.

A příliš parády okresu nepřidá ani polorozpadlý hřbitov vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Sedle. Samotný kostel je upravený, ale s ním sousedící hřbitov je v dezolátním stavu již po dlouhou řadu let. Zadní část kamenné hradby je rozvalená, přesto není nijak zabezpečená, takže kdokoliv, tedy i malé dítě, může vejít do prostoru hřbitova, kde hrozí nebezpečí v podobě polorozbořené budovy, nejspíš márnice. Ani tato budova s propadající se střechou není nikterak zajištěna. V létě navíc, pokud někdo vstoupí do prostoru, může zde přijít snadno k úrazu, neb pro vysokou trávu nejsou často vidět ani pozůstatky hrobů či náhrobků.

„Na opravu hřbitova máme projekt, ale nemáme zatím finance,“ nechtěl se k problematice více vyjadřovat farář Miroslav Martiš z Farnosti Stříbro, pod jejíž správu hřbitov spadá. „O nutnosti opravit zeď vím. S panem farářem Martišem tuto opravu řešíme, v současné době je připraven projekt na opravu a budou se na ni shánět peníze. V loňském roce se opravily schody u kostela v Racově. V rámci dobrých vztahů v letních měsících dvakrát do roka hřbitov okolo kostela sekáme. Společně s farností děláme kulturní akce a farnost bohoslužby pro občany, “ řekla Deníku Jana Svobodová, starostka obce.

Krátce pro příjezdu do okresního města, hned za kruhovým objezdem směrem k náměstí, zahlédnou přijíždějící či příchozí chátrající budovu na rohu ulice Boženy Němcové, která za posledních pár let několikrát změnila majitele. Budova je zařazena mezi památkově chráněné kulturní památky. Jedná se o zděný jednopatrový nárožní dům, který obsahuje gotické zdivo a je výsledkem barokních a klasicistních stavebních úprav. „Tahle budova hyzdí vstup do historické části města,“ řekl svůj názor Deníku jeden z obyvatel Tachova Květoslav Hladík. Stav, v jakém se nachází, nikterak netěší vedení města, které má v tomto případě svázané ruce. „Budova bohužel stále čeká na rekonstrukci a smysluplné využití. Majiteli jsme ochotni poskytnout součinnost. To, jak dům ve středu města vypadá, nám není lhostejné,“ vyjádřil postoj radnice Jan Straka, místostarosta města Tachov.