Otevřete Pavlův Studenec, volají pendleři

Štefan Berki z Tachova pracuje už šest let jako lakýrník v Německu. Dojíždí do Tirschenreuthu, z Tachova to má 28 kilometrů. Ale poté, co byl kvůli koronavirové pandemii uzavřen hraniční přechod v Pavlově Studenci, musí jezdit přes Rozvadov, čímž se mu cesta do práce a z práce prodlouží dohromady o zhruba osmdesát kilometrů.

Situace na přechodech státních hranic na Tachovsku. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

V podobné situaci se ocitlo mnoho dalších pendlerů, kteří jezdili za prací přes Pavlův Studenec nebo Broumov. Proto se rozhodli vytvořit petici za znovuotevření zmíněných přechodů. "Jezdí nás tudy dost, tak jsme si řekli, že pokud bychom shromáždili několik set podpisů, mohli bychom to zkusit touto cestou," uvedl Berki. V případě otevření by se cesta opět zkrátila na přijatelné parametry. "Teď už dojíždím denně, ale předtím jsem byl na tři týdny v Německu a dva týdny pak doma v karanténě. Když jsem začal dojíždět denně, musím vstávat hodně brzy, kolem třetí, abych byl na hranicích včas a v pět hodin už v práci. Na Rozvadově se často čekalo desítky minut, i když teď už je to mnohem rychlejší," uvedl. Tak kdy už se ty hranice otevřou? Přečíst článek › V současné době Štefan Berki a ostatní podporovatelé petice sbírají podpisy, na přelomu týdne jich měli už více než čtyři sta, dokument pak chtějí předat starostovi města Tachov. "Je ale třeba říct, že znovuotevření hraničního přechodu v Pavlově Studenci není v kompetenci města. Já samozřejmě rád v této věci pomůžu, v rámci svých možností. Také bych si přál, aby byl tento přechod opět otevřen. Ale rozhodnutí je věcí státní správy, v tomto případě Ministerstva vnitra," vyjádřil se Deníku starosta Tachova Ladislav Macák. Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, tedy uzavření většiny hraničních přechodů, prodloužila vláda podle informací Hany Malé z odboru tisku Ministerstva vnitra České republiky do 13. června. "Překračovat státní hranici lze pouze na vybraných hraničních přechodech. Zrušení hraničních kontrol na vnitřních hranicích závisí na vývoji epidemiologické situace a na okolních státech," uvedla dále. Znovuotevření hraničních přechodů by znamenalo další nasazení policistů, kteří by prováděli kontroly. "Otevírání hraničních přechodů je průběžně vyhodnocováno i s ohledem na kapacitní možnosti bezpečnostních sborů," doplnila k této záležitosti Malá. S rozvolněním vyjedou také školní autobusy Přečíst článek ›

