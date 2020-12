Jiří Sauko je sice muž, ale vůbec se nebojí ženské práce. Je mu 48 let a kromě toho, že umí například šít, nebo vyrábět dekorace, tak se navíc naučil podle sociálních sítí vyrábět vánoční ozdoby na stromeček.

Jiří Sauko při výrobě vánočních ozdob. | Foto: Deník / Martina Sihelská

Říká, že je to vlastně jednoduché, a tak na svůj stromeček i jako dárečky už vyrobil desítky ozdob ze skládané kosmetické vaty, nebo také z papíru a třpytek. Na své výrobky je opravdu pyšný. "Já jsem takový, že si rád spousty věcí zařídím sám, takže i šiji, sám všechno zdobím, no a Vánoce jsou důležité a já je chci mít originální a ideálně po staru. Jak jsem tak brouzdal po netu, zaujala mě výroba vatových a papírových ozdob. Jsou tak jednoduché, že jsem to hned vyzkoušel a už jich mám hodně," pochlubil se Sauko, který navíc ve svém volném čase provozuje muzeum v Chodové Plané.