Pokaženou popravu v přímém přenosu mohli sledovat návštěvníci oblíbených oživených prohlídek Benediktinské dny v kladrubském klášteře v pátek 7. a v sobotu 8. července. Plzeňský kat Jan měl za špatnou práci a šizení zákazníků popravit ševce Matěje, ale neb od božího rána hodoval ve sklepnici žejdlíkům vína a piva, setnout ševcovu hlavu napoprvé, jak se sluší a patří, se mu nepodařilo. Lid kladrubský ho za jeho mizernou práci ukamenoval, čímž se poněkud vyostřily dosud velmi přátelské vztahy mezi Kladrubskými a Plzní. Kladrubští se o pomoc obrátili na klášter a jeho opata.

Oživené prohlídky Benediktinské dny v kladrubském klášteře | Video: Deník/Monika Šavlová

Scenáristé události tentokráte zavedli návštěvníky do 16. století. A herečtí ochotníci a dobrovolníci z Kladrub a okolí skvěle sehráli, co vše se po nepovedené popravě a nečekané smrti starého kata událo. Po mnoho let každá oživená prohlídka končí v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Nejinak tomu bylo i letos, návštěvníci si opět mohli užít nádherný zvuk jedinečných kladrubských varhan, které rozezněla Ivana Odvodyová. V průběhu děje navštíví účastníci prohlídek klášterní kuchyni, zimní refektář, kostel a projdou také několikrát ambitovou chodbou.

Na netradiční prohlídky dorazil také celý skautský oddíl z Černošic. „Již dvacet let tady nedaleko v létě vždy táboříme, a pokud se sejdou termíny, kdy jsme zde, tak na prohlídky chodíváme. Je pravda, že nyní jsme několik let museli vynechat,“ řekl jejich vedoucí. „Otevřené nové prohlídkové prostory? No to jsme netušili. Tak to bude tedy prohlídka jistě ještě zajímavější,“ těšili se společně před začátkem.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Letošní Benediktinské dny se mi opět líbily, je milé, že se stále najde parta nadšenců, která je ochotná věnovat čas přípravám a pobavit ve svém volnu stovky lidí,“ chválil večerní prohlídku Ludvík Š., který dorazil z Plzně. Pochvalná slova zněla i z úst Kladrubských, kterých se za víkend vystřídala celá řada.

Benediktinské dny uplynulým víkendem neskončily. Zájemci o dění v klášteře a historickou situaci vzniklou po zpackané popravě mají šanci vše zjistit ještě 14. a 15. července, kdy budou na kladrubském klášteře oživené prohlídky opět probíhat. Konají se pro omezený počet návštěvníků v hodinových intervalech od 20 do 23 hodin, proto organizátoři doporučují rezervovat si včas vstupenky telefonicky nebo e-mailem.