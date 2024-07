Poliklinika má v současné době k dispozici celkem sedm sanitek, které slouží pro přepravu pacientů na nejrůznější vyšší lékařská pracoviště k odbornějším vyšetřením nebo například také k dopravě nemocného k hospitalizaci do nemocnice či jeho odvozu zpět domů. Pro co největší pohodlí pacientů se snaží vedení polikliniky udržet vozový park na co nejlepší úrovni, nejstarší vůz je proto starý maximálně šest let.