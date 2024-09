Během dvou měsíců do objektů zavítalo 120 753 lidí. Jedinou památkou, která zaznamenala dvouprocentní nárůst prázdninové návštěvnosti, byl zámek Červené Poříčí. Ten oslovil řadu turistů výstavou originální květinových aranží nazvanou Sladké léto v hlavní zámecké expozici. O 10 procent více návštěvníků si připsal i zámek Kozel. Tady se ale na zvýšení nepodepsaly prohlídky, do statistik se totiž promítl i počet vstupenek, které si návštěvníci zakoupili do zámeckého parku. Ten byl poprvé zpoplatněn právě v letošním roce.

Výrazný propad zaznamenal zámek Nebílovy, kam přišlo o 34 procent lidí méně než během loňských prázdnin.

„Památky musely konkurovat zahraničním dovoleným, na které se řada Čechů letos o prázdninách vydala. Negativní dopad na návštěvnost mělo i horké počasí, opakované silné bouřky a také pokles kupní síly obyvatel. O pozornost veřejnosti se památky dělily také s významnými sportovními událostmi – mistrovstvím Evropy ve fotbale UEFA 2024 a Letními olympijskými hrami," uvedla Markéta Slabová z NPÚ.

Nejnavštěvovanějšími památkami v Plzeňském kraji byly během prázdnin hrady Rabí, Velhartice a Švihov. Stálé oblibě se těší i kláštery Plasy a Kladruby.

Od dubna, kdy sezona začala, do konce srpna památky navštívilo 203 867 lidí. To představuje oproti stejnému období předchozí roku nárůst o jedno procento.

Do některých areálů budou moci zájemci nahlédnout i v září. V rámci Dnů evropského dědictví bude v sobotu 7. září se na zámku Horšovský Týn odehraje několik speciálních prohlídek. Mimořádně bude zpřístupněno hradní sklepení, v zámeckém parku bude připravena oživená stezka, během níž se zájemci vrátí do revolučního roku 1848.

Klášter Kladruby zve o víkendu 7. a 8. září na další prohlídku z cyklu Víme, kudy chodíme, která povede interiéry nového konventu. Návštěvníci uvidí konventní kapli, knihovní sál, ambit v druhém patře a také nově obnovené prostory, které nejsou součástí stávajícího prohlídkového okruhu. Milovníci dobrého vína mohou 7. září zavítat na tradiční Bolevecké vinobraní, které se bude zčásti konat i na statku U Matoušů v Plzni-Bolevci. Hrad Švihov bude o den později hostit svatební veletrh Švihovské svatbování. Na konci září se na hradech Velhartice a Rabí uskuteční tradiční Dny Šumavského trojhradí, které se zaměří na středověké stroje a mechanismy.