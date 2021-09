Zájemci o historické zahrady si mohou až do konce října prohlédnout výstavu Stavby a zahrady s orientální tématikou v oranžerii zámku Manětín. „Ta představí fenomén používání staveb s orientální tématikou v zahradách a parcích na území naší republiky od poloviny 18. století až do první republiky,“ dodala Slabová.

Na hradě Velhartice bude do konce návštěvnické sezony k vidění výstava Krajina míru, pole války, která hravou formou přibližuje období třicetileté války na Plzeňsku i každodenní život na velhartickém hradě.

Hrad Švihov představí výstavu s názvem Černínskou krajinou Chudenicka a Švihovska, která je ke zhlédnutí ve výstavním sále švihovského hradu do konce října. „11. září od 15 hodin ji doplní přednáška o krajinářských úpravách na Chudenicku na přelomu 18. a 19. století. Na přednášku naváže v neděli 12. 9. komentovaná procházka po krajinářských úpravách na Žďáru u Chudenic. Akce začíná na Bolfánku v 10 hodin,“ popsala mluvčí.

Správcovské prohlídky, koncerty, výstavy či komentované procházky – to je zářijový program na některých památkách v Plzeňském kraji.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.