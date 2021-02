Další z historických památek se chystá opravit město Kladruby. U Lázu chce nechat zrestaurovat pamětní kříž.

Foto: Deník / Monika Šavlová

Vznik tohoto kříže se datuje do roku 1877. Město k jeho obnově nechalo vypracovat návrh na opravu u restaurátora Petra Círla. Podle něj je celý podstavec vyhotoven z jednoho kusu kamene. Na něm býval osazen litinový kříž, který je již dlouhou dobu ulomen. Žulový základ je ale pořád stabilní. Restaurátora čeká očištění povrchu kamene i písmen na něm vyrytých. Následovat bude zajištění prasklin v horní části. Žulová část kříže bude opětovně doplněna litinovým křížem se soškou ukřižovaného Krista a tabulkou s nápisem INRI. Soška i nápis by měly být pozlaceny, samotný kříž bude natřen černou barvou. Tím by se kříži měla co nejvíce vrátit původní podoba.