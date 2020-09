Na časy, kdy ve Stříbře ještě byly v činnosti důlní provozy, vzpomínali nejstarší žijící pamětníci hornické tradice ve městě. K posezení nad vzpomínkami je pozval první místopředseda Hornického spolku Stříbro Karel Neuberger.

Pamětníci dolování ve Stříbře se sešli u vzpomínek. | Foto: Foto: Karel Neuberger

Sešla se šestice starých horníků. "Vzpomínky staré minimálně 50 let jsou možná dnes již historickým mementem. Kdo si ze současných obyvatel města uvědomí, že se tady těžila olověná ruda a tito pánové jsou takříkajíc živými legendami," okomentoval organizátor setkání. Dodal, že nejstaršímu účastníku posezení je letos 90 let, na šachty nastoupil v roce 1951. "Jeden z nich dělal štajgra, druzí dva se hornickému řemeslu vyučili v Příbrami a ve Zbůchu. U dvou z nich to bylo pokračování rodinné tradice, kdy jejich otcové či dědové na stříbrských šachtách pracovali v minulosti."