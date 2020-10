Anna Rejchrtová z Třemešného si nepamatuje, že by někdy vynechala nějaké volby. Volit chodí pravidelně, odevzdat hlas šla spolu s kamarádkou Hildegard Černou i v pátek do druhého kola senátních voleb.

Anna Rejchrtová nevynechala snad žádné volby. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Neodradil ji ani fakt, že do druhého kola nepostoupil žádný kandidát z tachovského okresu. "To mě nevadí, důležité je, že tam bude někdo od nás ze západu Čech. A z těch dvou, co postoupili, si vyberu asi tu paní z Velké Hleďsebe. Ale neznám nikoho z těch postupujících," řekla Deníku před vstupem do volební místnosti.