Tu odstartovala legendární pražská skupina Abraxas a návštěvníci si koncert a jeho neopakovatelnou atmosféru pochvalovali. Program je v klubu připraven i na další měsíce. Na 16. října se do Konstantinových Lázní chystá skupina Krausberry, která zde účinkovala již několikrát, tentokrát vystoupí tzv. malá parta. Na listopad ohlášený koncert kapely Prak se konat nebude, protože skupina se rozpadla, ale místo ní zahrají 20. listopadu Pestalozzi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.