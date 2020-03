A s nerespektováním se setkávají pravidelně. „Především bych chtěl poděkovat těm lidem, kteří nařízení respektují a nosí roušky a chrání si obličej,“ vyjádřil se velitel Městské policie Tachov Radovan Macák.

Jak ale dodal, obyvatelé sami upozorňují na lidi, kteří se pohybují bez roušky. „Dostali jsme upozornění na dospělé, ale i třeba na party mladých lidí a dětí, že po městě chodí bez roušky.“

Od tohoto týdne už může ten, kdo bude venku bez přikrytého obličeje, počítat, že se ulehčí jeho kapse. „Dosud jsme to řešili domluvou, ale tenhle pardon končí. Strážníci budou nerespektování řešit pokutami. Je to přestupek proti zákonu o zdraví lidu a může ho pak řešit příslušná hygienická stanice,“ uvedl Macák a dodal, pokud strážník na místě vyzve k nasazení roušky a provinilec neuposlechne, může na místě dostat blokovou pokutu. „Až do výše deseti tisíc korun. A nebudeme dávat pokuty v řádu stovek, ale tisíců. Je třeba si uvědomit, že se jedná o vážnou věc,“ doplnil.