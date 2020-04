Kdy ale skutečně v tomto skanzenu života česko-bavorského příhraničí sezona začne, prozatím není známo. Přesto se areál připravuje na sezonu, která měla začít už v polovině března.

NOVINKA PRO ČESKÉ ŠKOLÁKY

Návštěvníkům chce představit také jednu novinku. Je určena pro české školy. „Ty si mohou vybrat ze široké nabídky programů, při kterých se žáci dozví nejen něco z teorie o životě ve středověku, ale budou mít také možnost si vyzkoušet vybraná středověká řemesla, to vše s fundovaným českým výkladem. V parku díky dotaci Česko-německého fondu budoucnosti funguje český muzejní pedagog, který se o školní skupiny postará,“ uvedl vedoucí projektu Václav Vrbík.

UNIKÁTNÍ STAVBA DVORCE KARLA IV.

Loni v prosinci zakončil spolek Via Carolina – Goldene Strasse, který park provozuje, evropský projekt ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, na kterém se podíleli také čeští partneři a příspěvkové organizace Plzeňského kraje. Jeho součástí byla řada veřejných přednášek a seminářů v Bavorsku i na západě Čech. V Bärnau pak vyrostla nová správní budova a byla zahájena stavba kamenného dvorce Karla IV. středověkými stavebními technikami.

A je to stavba ojedinělá. „Naprosto unikátní. V celém česko-bavorském prostoru nemůžete nikde sledovat historickou stavbu za pomoci dřevěného jeřábu či replik středověkých nástrojů, které byly pro tuto příležitost vyrobeny. Samozřejmostí je ruční opracovávání trámů či kamene, nebo výpal vápna,“ doplnil.

CENTRUM HISTORICKÉ STAVEBNÍ TECHNIKY

Úspěch ArchaeoCentra vedl k dalšímu ambicióznímu projektu, kterým by se mělo stát centrum pro tradiční řemeslo a historické stavební techniky. „Zadaří-li se, bude to velká věc. Již teď zveme zainteresované školy, restaurátory, muzea či památkové ústavy a všechny, kteří se chystají rekonstruovat středověké památky, aby se do projektu zapojili,“ vysvětlil vedoucí projektu.

Historický park Tachov/Bärnau je největší středověký archeopark v Německu s přeshraniční působností. Nabízí více než 30 archeologických rekonstrukcí původních středověkých usedlostí od 9. do 13. století, včetně života ve slovanské vesnici.