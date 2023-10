Hned tři mouchy jednou ranou budou tzv. plácnuty ve chvíli, kdy v Zárečné ulici v Tachově vznikne nové polopodzemní kontejnerové stání.

Polopodzemní kontejner, ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Vedení města Tachov má v plánu v letošním roce stihnout ještě vybudovat polopodzemní kontejnerové stání v Zárečné ulici mezi bytovými domy č. 1521 a 1522, to bude pro oba domy společné. Z ulice by tak měl zmizet nepořádek, který je častým průvodním jevem obou nadzemních stání, kde jsou kontejnery umístěny. Samotné nové stání by mělo pomoct k lepšímu estetickému vzhledu lokality a především místo původních nadzemních stání vznikne několik nových parkovacích míst. „V současné době již čekáme na územní rozhodnutí, veškeré potřebné zařízení je objednané,“ řekl Deníku Petr Vrána, starosta města Tachov.

Dle jeho vyjádření by celá akce měla proběhnout na přelomu letošního října a listopadu.

