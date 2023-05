Dokázala to! Přeštická zubařka Eva Perglerová zdolala Mount Everest

„Domnívám se, že dnešní parkovací místa pro současné vozy jsou už naprosto nevyhovující. Pokud máte ‚esúvéčko‘, máte problém nejen s vystoupením z auta, ale i se samotným zajížděním,“ říká Blažena Dědičková z Tachova, kterou Deník oslovil u tachovského Penny. Parkoviště zde ale normu splňují, parkovací místa jsou široká 2,5 m. S názorem Dědičkové souhlasí také Kateřina Šlehoberová ze Stráže. „S malým autem je to v pohodě, jakmile jedete větším, je to problém a jen čekáte, co bude, až se k autu vrátíte z nákupu,“ říká. Stejnou a větší šíři u tohoto obchodního řetězce naměřil Deník také na parkovišti ve Stříbře. I přesto zde neznámý řidič odřel auto například Haně Kostkové z Kladrub. „Je to prostě úzké, místa by měla být širší, tím by byla vozidla více chráněná a především starším lidem by se z nich lépe a pohodlněji vystupovalo,“ domnívá se Kostková.

Norma ČSN 73 6056, která platí od roku 2011, stanovila, že parkovací místa v České republice musí mít minimální šířku alespoň 2,5 metru. Kolmá stání pak alespoň 5 metrů na délku. Podle údajů, které poskytli odborníci z inzertního auto-moto webu TipCars.com, jsou však tyto rozměry velmi zastaralé. Auta totiž v posledních letech narostla do šířky i délky o 20 i více centimetrů. „Vždyť třeba současná a hodně rozšířená Škoda Octavia má víc než 180 cm na šířku a téměř 470 cm na délku. To už kolem ní moc volného místa na parkovacím stání nezůstane, když se parkoviště stále stavějí podle normy z doby, kdy bývala auta o dost menší,“ řekl ředitel TipCars.com Marek Knieža s tím, že zatímco se parkoviště stavějí stále stejně „velká“, auta se zvětšila především kvůli zvýšení bezpečnosti. „Moderní auta disponují výrazně většími deformačními zónami, silnějšími dveřmi nebo třeba výrazně rozšířenými sloupky,“ dodal Knieža.

Dle měření Deníku splňují současnou normu parkovací místa u obchodního domu Lidl jak v Tachově, tak ve Stříbře.