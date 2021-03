"V zastupitelstvu jsme využití plochy pro tento účel ještě definitivně neodsouhlasili, nicméně nechali jsme zhotovit studii, abychom se seznámili s názory občanů na tuto možnost," potvrdil Deníku starosta Stříbra Martin Záhoř. Jak dodal, v případě odsouhlasení této lokality k účelu odstavení vozidel by se na místě nevybudovalo přímo parkoviště. "Počítáme s víceúčelovou plochou s použitím zatravňovacích tvárnic, kterou by bylo možné použít i pro různé akce. Není ani nutné, aby bylo na této ploše vyhrazeno místo pro autobusy," doplnil starosta.

Podle radního Miroslava Šimka, který rovněž zveřejnil svůj názor, není lokalita pro parkoviště příliš vhodná. "Kvůli intenzitě dopravy, těsné blízkosti křižovatek a zastávek autobusů, špatným rozhledům a křížení vjezdu s frekventovanou pěší trasou," uvedl. "Diskuse k parkování je ale potřeba. Téma není triviální a mělo by zahrnout i ochranu vody, mikroklima a realistický odhad budoucích kapacitních potřeb," dodal ve svém příspěvku.

Radní Šimek i řada dalších diskutujících připojila svoje náměty pro případné parkovací plochy. Hovoří se například o tzv. Slze, což je vnitroblok na sídlišti v Palackého ulici, prostoru pod kulturním domem, či ploše u prodejny v Třešňové ulici. V řadě případů by se ale jednalo o zásah do zeleně, což řada lidí vidí negativně.

"Návrhů jsme slyšeli celou řadu. V případě úpravy Slzy podle stávajících norem by se počet parkovacích míst v tomto místě spíše snížil. U kulturního domu se s úpravami parkování počítá a tam nám nic jiného nezbude, než do zeleně zasáhnout. Objevil se i nápad zastřešit autobusové nádraží a vybudovat parkoviště nahoře. Nebo vybudovat podzemní parkoviště. Ale takový typ parkování je příliš nákladný a muselo by se zpoplatnit," okomentoval starosta.

Nedostatek parkovacích míst ve Stříbře je především v centru a jeho blízkém okolí. Například rekonstrukcí náměstí do současné podoby se snížil počet plochy pro stání vozidel na náměstí na polovinu. Situaci by mohlo mírně vylepšit parkoviště, které vznikne za Komerční bankou. Město bude kupovat v současnosti nevyužívaný pozemek za budovou této banky, kde po demolici několika objektů a úpravě plochy vznikne parkoviště pro přibližně třicet vozidel.