Na výlet se těšili, ale o tom, jaké překvapení jim učitelé chystají, neměli ani páru. Páťáci ze základní školy v Konstantinových Lázních se se školou pomalu loučí, druhý stupeň už bude většina z nich absolvovat v nedalekých Bezdružicích.

Poslední školní výlet si užili páťáci z konstantinolázeňské malotřídky. Foto: ZŠ Konstantinovy Lázně | Foto: ZŠ Konstantinovy Lázně

Aby na konstantinolázeňskou školu v dobrém vzpomínali, připravili jim pedagogové rozlučkový výlet plný zážitků. Na tajnou expedici se školáci se svými učiteli vypravili do Prahy s tím, že vůbec netušili, jaký program je pro ně připraven. Procházka Starou Prahou, ač nachodili téměř deset kilometrů, je nadchla. „Mnozí byli v hlavním městě republiky poprvé a pražská panoramata, ale i zámecké schody a střídání Hradní stráže pro ně byl neskutečný zážitek a bylo znát, že si to opravdu užívají," řekla o posledním společném výletě ředitelka školy Alena Kaľavská. „A co teprve pávi, sovy a kapři ve Valdštejnské zahradě," vypočítává ředitelka. Zážitkem bylo i samotné cestování vlakem a především metrem. „Byli jsme všichni utahaní doslova jako koťata, ale stálo to za to a vzpomínat budou nakonec nejen děti, ale i my učitelé," shrnula spokojeně Alena Kaľavská.

Slavnostní rozloučení s páťáky se bude konat den před rozdáním vysvědčení na obecním úřadě, kde obdrží žáci z rukou pana starosty školní ročenku, upomínkový list a malé dárky.