V Planetu slepic díky své one-man-show přeměnil na chvíli Tachov v úterý 26. března Lukáš Pavlásek, který patří mezi přední české komiky, herce, textaře, ale je známý také jako spisovatel. V téměř zaplněném kinosálu společenského areálu Mže dostál své pověsti a divákům polechtal svým osobitým humorem bránice.

Lukáš Pavlásek pobavil Tachovany | Video: Jakub Botek

„Je to celovečerní stand-up představeni, ve kterém se dozvíme odpovědi na zásadní otázky naší civilizace: Proč ještě nebyl konec světa? Proč jsou muži popeláři a ženy princezny? Proč je výhodné mít rodinného gaye? Kolik je v internetových diskusích odborníků na všechno? Jaké největší moudro se můžete dozvědět na sociálních sítích? Očekává příroda každou sobotu nápor idiotů z města? A co si o nás myslí mimozemšťané? A na závěr dojdeme k tomu, že na téhle planetě nakonec přežijí jen slepice,“ vysvětlil již dříve Deníku komik. „Přišlo hodně lidí, většina sálu byla zaplněna a lidé se neustále smáli. Já si to užil a myslím, že jsem nebyl sám,“ uvedl Jakub Botek, který Deníku poskytl fotografie a videa.

Po představení si zájemci mohli zakoupit knihy, které Pavlásek sám napsal a ochotně je také každému podepsal.