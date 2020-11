Zapojila se do ní také učitelka Základní školy Přimda Jana Anděl Valečková. Jak Deníku sdělila, kvůli současné pandemii koronaviru se konference uskutečnila online. "To jí ale na kvalitě nijak neubralo. Moderní technologie umožnily zapojení zhruba 600 účastníků," zhodnotila Valečková.

V živém přenosu mohli účastníci sledovat představení projektů, které získaly Evropské ceny eTwinning. "Mezi oceněnými měla své zastoupení i Česká republika, projekt Wonderland paní učitelky Renaty Večerkové z Kroměříže získal Evropskou cenu eTwinning v kategorii 7 až 11 let," uvedla dále přimdská učitelka.

Součástí konference byla také interaktivní vzdělávací aktivita, při níž měli účastníci rozdělení do 33 skupin vytvořit příspěvky do společného online časopisu. "Každý z účastníků měl možnost zúčastnit se v průběhu pátku a soboty čtyř workshopů dle vlastního výběru. Zaměřeny byly na téma konference, byly velmi inspirativní a vedli je zkušení učitelé. V přestávkách mezi workshopy se mohli zájemci zapojit do různých tvořivých aktivit. Mohli si například zacvičit jógu, vyrobit roušku a podobně," dodala Valečková.

Podle jejích slov se akce vydařila na výbornou a všichni zúčastnění si z ní odnesli spoustu nových námětů a aktivit, které budou moci využívat při výuce i při projektové práci.